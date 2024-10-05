Ula Belediye Başkanlığından
Yayın Tarihi:
ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Ula Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri (İmar durumu, ada, parsel, m²’ si, ilçesi ve mahallesi), nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 1. ve 2. sırada bulanan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) diğer taşınmazlar 45. Maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ile ilandaki sırasıyla “Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda ” 16/10/2024 tarihinde saat 14:00 ‘da başlayıp sırası ile İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
|S NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA/ PARSEL
|NİTELİK
|ALAN (m²)
|Muhammen
Bedeli /TL
|Geçici Teminat Bedeli/TL
|İMAR DURUMU
|1
|Ula
|Ataköy
|143/31
|Tarla
|2.609,25
|14.000.000,00 TL
|420.000,00 TL
|Kırsal Yerleşim alanı, Ayrık Nizam, Taks max 0,40, kask 0,50 Emsal 250 m²(en fazla)Kat Adedi 2, Bina Yüksekliği 7,50 mt, Bina Derinliği 7,00mt (en az), Bina Cephesi 6,00 Mt, (en az) Çatı meyili %30-40 Ön cephe mesafesi 5,00 mt, yan cephe mesafesi 3,00 mt, arka cephe mesafesi 3,00 mt (“Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan kırsal Nitelikli Yerleşim Alanındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge” hükümleri geçerlidir. 143 Ada 31 Parsel üzerinde 1424 Parsel lehine haritasında gösterildiği şekilde daimi mürür hakkı vardır.(Geçit hakkı)
|2
|Ula
|Akçapınar
|109/73
|Tarla
|16.855,96
|22.000.000,00 TL
|660.000,00
|Parsel Muğla Gökova Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ve görüş alınmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez.
|3
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş yeri-Depo
|(1090/72361 Arsa Payı)
|4.500.000,00 TL
|135.000,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel C blok Zemin Kat Bodrum Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm
|4
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1520/72361 Arsa Payı)
|2.250.000,00 TL
|67.000,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm
|5
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1505/72361 Arsa Payı)
|2.385.000,00 TL
|71.550,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm
|6
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1535/72361 Arsa Payı)
|1.890.000,00 TL
|56.700,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm
- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
|A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
C) ORTAK BELGELER:
Keyfiyet ilanen duyurulur. 02.10.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02098889