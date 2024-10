Ula Belediye Başkanlığından

C) ORTAK BELGELER: Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 15/10/2024 Tarihinde saat 17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. 2886 Sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 4. sıradaki taşınmazın içerisinde kiracı vardır. Satıştan sonra tüm sorumluluk ihaleyi alana ait olup kurumumuzun tapu devrinden sonra sorumluluğu yoktur. İstekli bunu peşinen kabul etmiş sayılır Ataköy Mahallesi 143 Ada 31 Parsel üzerinde 1424 Parsel lehine haritasında gösterildiği şekilde daimî mürür hakkı vardır. (Geçit hakkı) Keyfiyet ilanen duyurulur. 02.10.2024