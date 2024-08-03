Ula Belediye Başkanlığından
Yayın Tarihi:
ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Ula Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri (İmar durumu, ada, parsel, m²’ si, ilçesi ve mahallesi), nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 1 sırada bulanan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) diğer taşınmazlar 45. Maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ile ilandaki sırasıyla “Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda ” 14/08/2024 tarihinde saat 14:00 ‘da başlayıp sırası ile İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
|S NO
|İLÇE
|MAHA
LLE
|ADA/ PAR
SEL
|NİTE
LİK
|ALAN
(m²)
|Muham
men
Bedeli /TL
|Geçici Teminat Bedeli/TL
|İMAR DURUMU
|1
|Ula
|Ataköy
|143/31
|Tarla
|2609,25
15.700.
000,00 TL
471.
000,00 TL
|Kırsal Yerleşim alanı, Ayrık Nizam, Taks max 0,40, kask 0,50 Emsal 250 m²(en fazla)Kat Adedi 2, Bina Yüksekliği 7,50 mt, Bina Derinliği 7,00mt (en az), Bina Cephesi 6,00 Mt, (en az) Çatı meyili %30-40 Ön cephe mesafesi 5,00 mt, yan cephe mesafesi 3,00 mt, arka cephe mesafesi 3,00 mt (“Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan kırsal Nitelikli Yerleşim Alanındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge” hükümleri geçerlidir. 143 Ada 31 Parsel üzerinde 1424 Parsel lehine haritasında gösterildiği şekilde daimi mürür hakkı vardır.(Geçit hakkı)
|2
|Ula
|Esen
tepe
|/1941
|Arsa
|512,27
5.400.
000,00 TL
162.
000,00 TL
|Konut Alanı , 2 Kat Taks % 20, Kaks %40 Ayrık Nizam, Bina Yüksekliği 6,50 Mt, Yan Bahçe Mesefesi 5,00 Mt, Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt, Çatı Meyili %30-40 Ön Bahçe Mesafesi, Yoldan 5,00 Mt
|3
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş yeri-Depo
|(1090/
72361
Arsa
Payı) (Bodrum
20 m²
Zemin Kat 20 m²)
5.000.
000,00 TL
150.
000,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel C blok Zemin Kat Bodrum Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm
|4
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1520/
72361
Arsa
Payı)
(18.5 m²)
2.500.
000,00 TL
75.
000,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm
|5
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1505/
72361
Arsa Payı)
(19,61
m²)
2.650.
000,00 TL
79.
500,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm
|6
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1535/
72361
Arsa
Payı)
(15,38
m²)
2.100.
000,00 TL
63.
000,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm
|7
|Ula
|Akyaka
|/3819
|İş Yeri
|(1998/
72361 Arsa Payı)
(27.00 m²)
3.800.
000,00 TL
114.
000,00 TL
|Akyaka Mahallesi 3819 Parsel A blok 1 Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm
- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
|A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 13/08/2024 Tarihinde saat 17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
- 2886 Sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
- Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- 3. sıradaki taşınmazın içerisinde kiracı vardır. Satıştan sonra tüm sorumluluk ihaleyi alana ait olup kurumumuzun tapu devrinden sonra sorumluluğu yoktur. İstekli bunu peşinen kabul etmiş sayılır
- Ataköy Mahallesi 143 Ada 31 Parsel üzerinde 1424 Parsel lehine haritasında gösterildiği şekilde daimî mürür hakkı vardır. (Geçit hakkı)
Keyfiyet ilanen duyurulur. 31.07.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071247