Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde Ula Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaza, Ula Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta ilerleyen 48 RJ 706 plakalı Fiat marka araç ile 48 FAG 90 ve 48 HC 327 plakalı araçlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

Ula Kavşağı'nda zincirleme kaza: 5 Yaralı

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