Kuraklıkla boğuşan göl renklendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi.

Ulaş ilçesinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Ulaş Gölü son yıllarda adeta kuraklıkla boğuşuyor. Su seviyesinin ciddi oranda düştüğü göl birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapıyor. Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin görüldüğü gölde bu kez flamingolar görüntülendi. Genellikle Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve İran gibi bölgelerden ülkemize göç eden flamingolar kış aylarının gelmesiyle tekrardan sıcak bölgelere göç ediyor. Göç sırasında Ulaş Gölü'nde konaklayan flamingolar kuraklıkla boğuşan gölü adeta renklendirdi. Seyri doyumsuz görüntülere neden olan flamingolar dron ile de görüntülendi.

"SU ÇEKİLDİKTEN SONRA KUŞ TÜRÜ PEK GELMEZDİ"

İlçe sakinlerinden Mehmet Kumcu, göle flamingoların geldiğini ifade ederek, "Bu sene flamingolar geldi. Güzel görüntüler oluştu. Buraya aslında tuz gölü derler. Tecer Dağı'ndan gelirdik hayvanlarımıza buradan tuz götürürdük. Bu sene kurak geçti göl böyle kurudu. Yağmur yağmayınca göl çekildi. Gölde su çekildikten sonra kuş türü pek gelmedi. Flamingolar gelmezlerdi kara akçadan başka kuş yoktu. Kara akça geldiği zaman suyun yüzeyi simsiyah olurdu" dedi.