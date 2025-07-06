Ulaş Karasu: 12 Eylül'ün postallı generalleri vardı. Bugün Erdoğan'ın cübbeli darbecileri var

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından CHP’li siyasetçiler ve vatandaşlar, CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

CHP’Lİ KARASU: “CÜBBELİ DARBECİLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adıyamanlılara ve destek veren yurttaşlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Karasu, “Gecenin bu saatinde Adıyaman’ın iradesine, Abdurrahman kardeşime sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Genel Başkan Özgür Özel’in Amasya’dan selam gönderdiğini aktaran Karasu, Adıyaman’dan da tüm yurda dayanışma mesajı ilettiklerini ifade etti.

12 Eylül dönemine ve askeri müdahalelere atıfta bulunan Karasu, “O postallı generallere biat etmedik, bugün de Recep Tayyip Erdoğan’ın cübbeli savcılarına teslim olmayacağız” şeklinde konuştu.

“ZEKERİYA ÖZ NEREDEYSE, AKIN GÜRLEK DE ORAYA GİDECEK”

Karasu, geçmişte görev yapmış savcı Zekeriya Öz’ü hatırlatarak, “Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’nı yalancı tanıklarla cezaevine göndermişti. Şimdi nerede? Kaçtı. Aynı şekilde, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Akın Gürlek de kaçıp gidecek” ifadelerini kullandı. CHP’li yöneticilerin ise toplum içinde başı dik dolaşacağını belirtti.

“DEVLET DEPREM BÖLGESİNE ÜÇ GÜNDE ULAŞTI”

6 Şubat depreminin etkilediği illerden biri olan Adıyaman’a devletin geç müdahale ettiğini hatırlatan Karasu, “Adıyaman’a 3 gün boyunca devlet yetişemedi. Ekmek, su getirilemedi” dedi. Depremin ekonomiye verdiği zararın 100 milyar dolar olduğunu aktaran Karasu, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan girişimlerin ise ülkeye 150 milyar dolarlık zarar verdiğini ileri sürdü.

“KONTEYNERLER HÂLÂ AYAKTA”

Depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen barınma sorunlarının sürdüğünü belirten Karasu, “Recep Tayyip Erdoğan 12 ayda konutları teslim edeceğini söylemişti. 30 ay geçti, hâlâ konteynerlerde yaşıyoruz” diye konuştu. Erdoğan’a çağrıda bulunan Karasu, “Siyasi oyunları bırak, seçilmişlere yapılan darbeleri bırak, insanlara sahip çık” dedi.

“ADALETİ YOK EDERSEN O TERAZİ BİR GÜN SENİ DE TARTAR”

İktidarı adaletsizlikle suçlayan Karasu, İslam ve Osmanlı tarihinde adaletin önemine değindi. Karasu, “Bir gün adaletle hükmetmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır” hadisini ve Fatih Sultan Mehmet’in “Kadıyı satın alırsan adalet ölür, adalet öldüğü gün devlet ölür” sözünü hatırlattı.

“SANDIK GELECEK, ERDOĞAN GİDECEK”

CHP’nin demokratik mücadeleye olan bağlılığını vurgulayan Karasu, seçimle iktidarın değişeceğini ifade ederek, “O sandık tıpış tıpış gelecek. 2 Kasım’da gelmezse 26’da, 27’de, ama en geç 28 Nisan’da gelecek. O sandık gelecek, Recep Tayyip Erdoğan gidecek” dedi.

“CHP, SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULDU”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihine atıfta bulunan Karasu, “Biz dilekçeyle kurulmuş bir parti değiliz. Savaş meydanlarında kurulduk. İlk kongremiz 4 Eylül Sivas Kongresi. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz” şeklinde konuştu. İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve tarihi olaylara da değinerek CHP’nin siyasi çizgisini hatırlattı.

“NE EĞİLİRİZ, NE GERİ ADIM ATARIZ”

Konuşmasının sonunda partililere moral veren Karasu, “CHP’liler bu zulümlere karşı geri adım atmayacak, eğilmeyecek, bileği bükülmeyecek. Abdurrahman kardeşim tekrar belediye başkanı olacak, cumhurbaşkanı adayımız özgürleşip hizmet etmeye başlayacak. Biz meydanları terk etmeyeceğiz” dedi. Karasu’nun konuşması, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” sloganıyla sona erdi.