Ulaş Karasu'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından 'kararlılık' sözleri

Kaynak: ANKA
Ulaş Karasu'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından 'kararlılık' sözleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına "Bir adım geri atmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına "Bir adım geri atmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortada hiçbir somut delil yokken, sadece gizli tanık ifadesine dayanılarak Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın tutuklaması hukuk ile bağdaşmaz. AKP, yenilginin getirdiği tükenmişlik sendromuyla hukuksuz kumpaslarıyla seçmen iradesini ipotek altına alıyor. Susmayacağız, baskılara boyun eğmeyeceğiz! Bir adım geri atmayacağız! Halkın iradesini savunacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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