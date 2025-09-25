Ulaş Karasu'dan tepki: İşçi, emekli, genç görmezden gelinirken yandaşların kasası doldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay 2024 Genel Uygunluk Bildirimi raporunda Hazine garantili borçların yarattığı tahribatın bir kez daha açığa çıktığını belirtti.

Karasu, "Amerikan Başkanı ile beş dakika fotoğraf vermek için her yolu deneyen bu iktidar, kurduğu bu soygun düzeniyle kendine yakın şirketlerin zenginliğine zenginlik katmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

KUR FARKI ÖDEMESİ 140 MİLYAR LİRAYI AŞTI

İktidara yakın müteahhitler tarafından üstlenilen yap-işlet-devret modeli ile yapılan Kamu Özel İşbirliği benzeri finansman modelleri kapsamında verilen garantiler için geçen yıl 20,5 milyar lira ödendiğini kaydeden Karasu, son 10 yılda yapılan kur farkı ödemesinin 140 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Karasu, şunları kaydetti:

"Milyonlarca vatandaş yoksulluk içindeyken, iktidar emekliyi, asgari ücretliyi genci görmezden gelirken birkaç yandaş firmanın kasası her yıl doluyor. Bu paralarla yeni havaalanları, yeni köprüler, yeni otoyollar, yeni tüneller, öğrenci yurtları yapılabilirdi. Şirketlere, gelmeyen yolcu, uçmayan uçak, hastalanmayan yurttaş için ödeme yapmak bir yana, bu bedele artan döviz kuru, yükselen ABD ve AB ülkelerindeki enflasyondan da kaynaklanan farklar da eklenerek ödeme yapılıyor. Yani bu yıllar içinde aslında Hazine’nin kasasından çıkan kur farkı tutarı çok daha fazla. Bu paralarla yeni havaalanları, yeni köprüler, yeni otoyollar, yeni öğrenci yurtları yapılabilirdi. Bu durum, tam anlamıyla halkın bütçesinden rant zengini şirketlerin kasasına bağlanan bir hortumdan başka bir şey değil. Amerikan Başkanı ile beş dakika fotoğraf vermek için her yolu deneyen bu iktidar, kurduğu bu soygun düzeniyle kendine yakın şirketlerin zenginliğine zenginlik katmayı sürdürüyor. Toplumun en geniş kesimleri olan günü kurtarma derdinde olan esnafa, çiftçiye, emekliye, memura, gençlere ise sadece vaat ve sefaleti reva görüyor. Biz bu soygun düzenine her şekilde son vereceğiz."