Ulaşımda yeni dönem başlıyor! 81 ilde hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kartın pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında uygulanmaya alınmasının ardından 47 bin 265 kişi tarafından 118 bin 273 kez kullanıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart siteminin 2024 yılının sonuna kadar 18 ile yayılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart sisteminde gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak “Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak.” diye konuştu.

TÜRKİYE KART YIL SONUNA KADAR 18 İLDE GEÇERLİ OLACAK

Bakan Urağloğlu Türkiye Kart Projesini 81 ile yayma noktasında belediyeler ile işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, yıl sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartmayı hedeflediklerini aktararak, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

TÜRKİYE KART PTT İŞYERLERİNDE

Türkiye Kart'ın PTT şubelerinden satın alınabileceğini belhirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız 'şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartlar için ise 60 lira gibi sembolik rakam ödeyecek. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşmeler sürdürüyoruz."