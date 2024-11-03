Ulaşımda yeni dönem! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor

81 ildeki toplu ulaşım ağlarının tamamında geçerli olması planlanan Türkiye Kart, UKOME tarafından alınan kararın ardından İstanbul'da bulunan yeni ulaşım hatlarında kullanıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türkiye Kart'ın kullanılacağı hatları duyurdu.

Bölgesel ulaşım kartlarının aksine, Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir ulaşım kartı hedefiyle geliştirilen Türkiye Kart projesinde önemli değişikliklere gidildi.

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UKOME toplantısında alınan kararın ardından, Türkiye Kart'ın İstanbul'da aktif olarak kullanılacağı hatların sayısı 4'e yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "UKOME tarafından alınan karar ile; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulamasına geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞEHİR SAYISI 18'E YÜKSELECEK

Konuya ilişkin detayları aktaran Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nin şu anda pilot illerde aktif olduğunu ve belediyelerle iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma açtık. 2024 yılının sonuna kadar projeyi 18 ile çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te kullanıma açmayı hedefliyoruz" dedi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM AŞ tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.