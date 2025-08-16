Ulaşımıma fırtına engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrası Marmara'da olumsuzluklar yaşanmaya başladı.

Zeytinburnu açıklarında da bir tekne alabora olduktan sonra battı.

Yaşanabilecek olumsuz durumlar için yetkililer önlem aldı.

GESTAŞ AŞ yaptığı duyuru ile 16 Ağustos Cumartesi Narlı-Marmara hattında, yapılan iptal ve değişiklikleri paylaştı.

GESTAŞ AŞ, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30, Güney Marmara Adalar hattında Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurdu.

Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun yapılacağı, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası olarak düzenleneceği bildirildi.