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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı

Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da 7.6'lık depreme basın açıklaması yapmadan önce yakalandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:01
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu depreme yakalandı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı
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Depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6'lık depreme yakalandığı görüntüler dikkat çekti.

Adil Karaismailoğlu, basın toplantısı öncesinde 7.6'lık yeni depreme yakalandığı bildirildi.

Adil Karaismailoğlu’nın önce masanın altında kendisini güvenceye aldığı ve sonrasında hızlıca binayı terk ettiği görüldü.

NE OLDU?

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 10 ilimizi vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.

Kahramanmaraş'ta ikinci büyük deprem 7.6 büyüklüğünde meydana geldi.

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