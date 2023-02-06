Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı

Depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6'lık depreme yakalandığı görüntüler dikkat çekti.

Adil Karaismailoğlu, basın toplantısı öncesinde 7.6'lık yeni depreme yakalandığı bildirildi.

Adil Karaismailoğlu’nın önce masanın altında kendisini güvenceye aldığı ve sonrasında hızlıca binayı terk ettiği görüldü.

NE OLDU?

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 10 ilimizi vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.

Kahramanmaraş'ta ikinci büyük deprem 7.6 büyüklüğünde meydana geldi.