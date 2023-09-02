Ulaştırma Bakanı ilk yerli sürücüsüz metroyu tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan ilk yerl, sürücüsüz metroyu tanıttı.

KAYNAK: DHA
Ulaştırma Bakanı ilk yerli sürücüsüz metroyu tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin üretim alanında "Yerli ve Milli Sürücüsüz İlk Metro Aracının Teslim Töreni"ne katıldı.

Uraloğlu, buradaki konuşmasında, ülkenin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, yapımını Metgün A.Ş.'nin üstlendiği Gebze Darıca Metro Hattı için, "Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur." dedi.

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Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin, Türkiye'de raylı sistemler sektörünün gelişimine büyük katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

Hükümet olarak üretimde yerli ve milliliği ilk sırada tutarak, her zaman firmalarımızın destekçisi olduk. Yapısal reformlar, yasal düzenlemeler ile hayata geçirdiğimiz projelerde yerli üretimi destekledik ve artırma gayreti içinde olduk. Bozankaya gibi yenilikçiliği kendine düstur edinen gelişime açık farklılığı yakalayan firmalarımızla birlikte ülkemizin aşamayacağı sınır, açamayacağı yol olmadığı kanaatindeyim.

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Uraloğlu, her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçlık ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer 6 seti de 2'şer set halinde, ekim ayından itibaren, 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranı ile imal edilmiştir. Tasarım mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkanlarla yürütülerek ülkemiz teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur. Bogi, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, TV sistemleri gibi pek çok bileşen yerli imkanlarla üretilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu, ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını gezdi.

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