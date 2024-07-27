Ulaştırma Bakanlığı'ndan dev personel alımı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Taşra Teşkilatı bünyesinde çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 182 kamu işçisi alacağını açıkladı. Bu alım, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurumlarına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMLARI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki denizcilik ve ulaştırma sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13 farklı şehirde toplam 182 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İzmir'den Zonguldak'a kadar uzanan bu şehirlerde, gemi elektrikçisinden yağcıya, gemi aşçısından tarama uzmanına kadar çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak.

Adayların başvuru koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almamak gibi temel şartlar yer almakta. Ayrıca, adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve askerlikle ilişiği bulunmaması veya tamamlamış olması gerekmekte.

Ortaöğretim düzeyinde eğitim almış ve belirlenen yaş sınırları içerisinde olan bireylerin başvuruları kabul edilecek. Denizcilik alanında en az bir yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeyi belgelemek de aranan nitelikler arasında. Vardiyalı çalışma, çeşitli iklim ve yolculuk koşullarına uyum sağlama ve seyahat engeli bulunmama gibi özel şartlar da adayların değerlendirilmesinde önem taşıyacak.