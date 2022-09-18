18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı ilana göre,  43 Sürekli İşçi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 15:01
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 (kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
5
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
6
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
7
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Korkunç ölüm. Yaşadığı eve çatıdan sarkarak girmeye çalıştı
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Ardahan Hanak SYDV personel alacak
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.