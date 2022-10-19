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Ulf Kristersson: İsveç, üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacak

İsveç'in yeni Başbakanı olarak seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson, meclisteki konuşmasında "Hükümet, hem üyelikten önce hem de üye olduktan sonra İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacaktır. Terör örgütlerine katılım yasaklanacak" dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 06:14
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Ulf Kristersson: İsveç, üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacak

Ulf Kristersson: İsveç, üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacak
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İsveç’te 11 Eylül'de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı olarak seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri ve İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, bugün mecliste konuşma yaptı.

Hükümet Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kristersson konuşmasında ülkesinin NATO üyeliği ve Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Muhtırası'na ilişkin şunları söyledi:

"Seçimler yaklaşırken dış, savunma ve güvenlik politikaları alanlarında üç zorlukla karşı karşıyayız.

Bunlardan ilki, Finlandiya ile beraber NATO üyelik sürecini tamamlamak, ardından İsveç'in savunmasını güçlendirmek ve üye olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve de kendimizi sistematik olarak NATO'nun çeşitli yapılarına entegre etmek. İsveç' in savunma ve güvenlik politikasındaki söz konusu paradigma değişikliği Hükümetin çalışmalarına yol gösterecektir.

Bu sebepten ötürü Hükümet, hem üyelikten önce hem de üye olduktan sonra İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacaktır. Terör örgütlerine katılım yasaklanacak." (ANKA)

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