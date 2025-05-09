Ülke iğrenç olayla sarsılmıştı! Müzik kursunda yaşanan olayla ilgili valilikten jet açıklama

Tüyler ürperten olayı müzik kursunda dehşeti yaşayan çocuklar ortaya çıkardı. 32 yaşındaki un işçisi Serkan Güneş adlı şahıs gitar dersi verme tuzağıyla 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İddialar üzerine tutuklanan S.G.'nin iş yeri mühürlendi.

Tat bulma oyunuyla kandırdı: Müzik dersi veren un işçisi 7 çocuğu istismar etti!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanması ve iş yerinin de mühürlenmesiyle ilgili Mersin Valiliği, yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi Y.B. tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.G., 22.04.2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerden dolayı mühürlenmiştir."