Ülke insanımızın en büyük zevkine dev zam geliyor

Alım gücü her geçen gün düşmeye devam eden emekliler ve asgari ücretliler ayın ortasını bile getiremiyor. İktidar partisi seçim olmadığı için dar gelirlilerin isyanlarına kulak tıkamaya devam ediyor.

Her gün zamla yatıp zamla kalkan Türk insanına bir kara haber de çaydan geldi. Çaykur, Türkiye'de önemli bir tedarikçi ve üretici olarak bilinen paketli çay ürünlerine yüzde 43 oranında zam yapma kararı aldı.

Bu kararın ardından Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, sektördeki ek zam beklentilerini dile getirdi. Karamehmetoğlu, ÇAYKUR hem de özel sektörün kuru çay stoklarının yeterli olmadığını hatırlattı.

Çaya zam yapılacağını öğrenen bir vatandaş "Sudan sonra Türkiye'de en fazla tüketilen çaya da zam geliyor. Hem de öğle böyle değil tam yüzde 43. Artık semt arasındaki kahvehanede bile çayın fiyatı en düşük 8 TL'ye çıkar. Gariban açlık sınırında yaşamaya devam edecek. Seçim zamanı da bu garibanlar oy versinler diye insan yerine konulacak" yorumunu yaptı.