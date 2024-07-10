Ülke insanımızın en büyük zevkine dev zam geliyor

Düzenleme: Kaynak: ABC Gazetesi
Ülke insanımızın en büyük zevkine dev zam geliyor

Türk insanının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve hava sıcaklığının dondurucu ya da kavurucu olduğu anlarda bile zevkle tüketilen çaya ve ürünlerine yüzde 43 zam yapılacak.

Alım gücü her geçen gün düşmeye devam eden emekliler ve asgari ücretliler ayın ortasını bile getiremiyor. İktidar partisi seçim olmadığı için dar gelirlilerin isyanlarına kulak tıkamaya devam ediyor.

Her gün zamla yatıp zamla kalkan Türk insanına bir kara haber de çaydan geldi. Çaykur, Türkiye'de önemli bir tedarikçi ve üretici olarak bilinen paketli çay ürünlerine yüzde 43 oranında zam yapma kararı aldı.

Bu kararın ardından Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, sektördeki ek zam beklentilerini dile getirdi. Karamehmetoğlu, ÇAYKUR hem de özel sektörün kuru çay stoklarının yeterli olmadığını hatırlattı.

Çaya zam yapılacağını öğrenen bir vatandaş "Sudan sonra Türkiye'de en fazla tüketilen çaya da zam geliyor. Hem de öğle böyle değil tam yüzde 43. Artık semt arasındaki kahvehanede bile çayın fiyatı en düşük 8 TL'ye çıkar. Gariban açlık sınırında yaşamaya devam edecek. Seçim zamanı da bu garibanlar oy versinler diye insan yerine konulacak" yorumunu yaptı.

nnnnnnn.jpg

33.jpg

2.jpg

1.jpg

Son Haberler
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ölümcül bakteri bulundu. Yeni salgın tehlikesi Sağlık
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ölümcül bakteri bulundu. Yeni salgın tehlikesi
Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri Gündem
Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri
Belçika’da turuncu alarm Gündem
Belçika’da turuncu alarm
Elektrik aboneliklerinde her şey değişti. Sayaçlar tek tek sökülecek Ekonomi
Elektrik aboneliklerinde her şey değişti. Sayaçlar tek tek sökülecek
Ayşe Ateş'ten Ülkücüleri sarsan açıklama Gündem
Ayşe Ateş'ten Ülkücüleri sarsan açıklama
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı Yerel Haberler
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Cankurtaran karada öldü Gündem
Cankurtaran karada öldü