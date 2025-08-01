Ülke puanı sıralamasına son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde , Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ikinci ön eleme tutu maçlarının ardından ülke puanı da değişti.
Başakşehir, peş peşe iki galibiyetle beraber toplamda 42,4 puan artırarak ülke sıralamasını etkiledi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci eleme maçlarındaki yenilgileri ardından lige veda ederek Konferans Ligi'ne düştü.
Ülke puanı sıralamasında son durum şöyle oldu:
1- İngiltere 94,939
2- İtalya 84,374
3- İspanya 78,703
4- Almanya 74,545
5- Fransa 67,748
6- Hollanda 60,450
7- Portekiz 54,366
8- Belçika 52,350
9- Türkiye 42,400
10- Çekya 39,200