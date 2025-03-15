Ülke puanına en fazla katkıyı hangi takım verdi? İşte son 5 senenin sıralaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülke puanına en fazla katkıyı hangi takım verdi? İşte son 5 senenin sıralaması

Avrupa kupalarında mücadele eden tüm Türk takımlarının elenmesi ile birlikte Türkiye Avrupa sıralamasında 9. sırada yer aldı. Öte yandan son 5 senede ülke puanına en fazla katkı veren takım ortaya çıktı.

Türk futbolu için bir Avrupa macerası daha sona erdi. 5 kulüple başladığımız sezonda Trabzonspor ön elemede veda etti. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarını geçemeyip, Beşiktaş’ın da yer aldığı Avrupa Ligi gruplarına girdi. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etti.

Grup aşaması sona erdiğinde sadece Fenerbahçe ve Galatasaray, üst tur bileti almayı başarmıştı. Cim Bom, Play-Off’ta Alkmaar karşısında havlu attı. Sarı-Lacivertliler ise Anderlecht’i saf dışı bıraktı. Fenerbahçe’nin son 16 turunda Rangers’a elenmesiyle Avrupa’da takımımız kalmadı.

EN FAZLA KATKIYI HANGİ TAKIM VERDİ?

Jose Mourinho ve öğrencileri çeyrek final bileti alamadı ama hem bu sezon hem de son 5 sezonda 3.350’yle ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan alabildi. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında da 13.950’yle zirvede bulunuyor.

Türkiye olarak 9. sıra için kıyasıya bir yarışa girdiğimiz Çekya’ya sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada yer aldık.

Fenerbahçe: 3.350
Galatasaray: 2.750
Başakşehir: 2.100
Beşiktaş: 1.500
Trabzonspor: 600

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