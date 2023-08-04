Ülke puanında son durum. 4 temsilcimiz haftayı galibiyetle kapadı

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 4'te 4 yapmasının ardından Türkiye, ülke puanında yükselişe geçti.

Ülke puanında son durum. 4 temsilcimiz haftayı galibiyetle kapadı

Editör: Hamza Özalkuş

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, bu hafta aldıkları sonuçlarla ülke puanına büyük katkıda bulundu.

Galatasaray Zalgiris'i 1-0 yenip tur atlarken, Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0, Beşiktaş Tirana'yı 2-0 ve Adana Demirspor Cluj'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla temsilcilerimiz adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
4 temsilcimiz bu haftaki maçlarını kazanmasıyla birlikte ülke puanında İsviçre'ye yaklaştı.
Türkiye ülke puan sıralamasında 12. sırada yer alırken, puanını 28.350 yaptı.

Temsilcilerimizin diğer turdaki rakipleri ise şu şekilde;
Fenerbahçe-Maribor
Beşiktaş-Neftçi Bakü
Galatasaray-Olimpia Ljubjana
Adana Demirspor-Osijek

ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- TÜRKİYE: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA üyesi ülkeler arası yapılan hesaplamada üye ülkelerin Avrupa kupalarındaki başarıları dikkate alınmaktadır.

Bir ülkeden UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

Bir sezonluk ülke puanı hesaplamasında, maçlarda alınan sonuçlara göre takımlar puan topluyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin ön elemelerindeki her galibiyette 1'er puan alan takımlar, beraberlik halinde 0,5 puan kazanıyor.

Grup aşamasında ise takımlar, her üç turnuvada da galibiyette 2, beraberlikte ise 1 puanı hanesine yazdırıyor.

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