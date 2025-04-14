Ülke savaş alanına döndü. Onlarca kişi can verdi. Nijerya'da katliam

Nijerya'da İrigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Danjuma Dickson Auta, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce Plateau eyaletine bağlı komşu bölgeler Zike ve Kimakpa'ya silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Auta, "Saldırının ardından 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve sayıları artmaya devam ediyor. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı" dedi. Şiddetin boyutunun, topluma yönelik "iyi planlanmış ve koordineli" bir saldırıya işaret ettiğini söyleyen Auta, saldırıya ilişkin güvenlik güçlerine bilgi verdiklerini ifade etti.

ÖLÜ SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Zike Bölge Başkanı Wakili Tongwe ise açıklamasında saldırılarda ölü sayısının 51'e yükseldiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Hayatını kaybedenler için toplu cenaze törenleri düzenlendiğini aktaran Tongwe, aynı zamanda çok sayıda evin kundaklandığını, bölge sakinlerinin gıda ürünlerinin gasbedildiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırılar kınanarak eyalet hükümetine bu korkunç saldırıları soruşturma çağrısında bulunuldu. Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Silahlı kişilerin, 4 Nisan'da, eyaletin Bokkos bölgesinde düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Son iki haftada eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda en az 50 kişi ölmüştü.