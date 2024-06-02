Ülkede bir saldırı daha! Belediye başkan adayı vurularak öldürüldü

Izucar de Matamoros şehrinde, belediye başkanlığı için yürütülen seçim kampanyası sırasında, aday Jorge Huerta Cabrera silahlı saldırıya uğradı. Açık sokakta gerçekleşen bu saldırı sonucu Cabrera hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi ve bir asistanı yaralandı.

Olayla ilgili olarak eyalet savcılığı, faillerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Benzer bir olay, 30 Mayıs'ta Guerrero eyaletinde yaşandı ve Coyuca de Benitez belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, bir topluluk önünde öldürüldü. Meksika genelinde seçmenler, bugün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin yanı sıra, federal ve yerel düzeylerde de oy kullanıyor.