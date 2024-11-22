Ülkede bombalı saldırı: 5 asker öldü. 3 asker yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ülkede bombalı saldırı: 5 asker öldü. 3 asker yaralı

Kolombiya’nın Anori kırsalında devriye gezen askerlere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker hayatını kaybederken 3’ü asker toplam 4 kişi yaralandı.

Kolombiya basınına göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Anori kasabası kırsalında devriye görevinde bulunan askerlere bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker ile 1 sivil yaralandı.

Saldırıdan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) bağlı Dario Ramirez Castro ve Martinez cepheleri sorumlu tutuldu. Kolombiya ordusu saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, gazetecilere yaptığı açıklamada, ELN'ye sert tepki gösterdi ve ordunun gereğini yapacağını belirtti.

ELN'nin müzakere yerine şiddette ısrar ettiğini dile getiren Cristo, şunları kaydetti:

"ELN'nin silah ve şiddetten vazgeçme konusunda kesin ve ortak aldığı bir karar yok. ELN, bir taraftan müzakere masasından bahsediyor diğer taraftan askeri güçlerimize ve sivil halka zarar veriyor. ELN'nin barışla ilgilenmediği anlaşılıyor ve bu saldırıyı nefretle kınıyorum."

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