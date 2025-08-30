Ülkede dev altın rezervi keşfi

Güney Amerika’nın doğal kaynaklar bakımından zengin ülkesi Surinam’da gerçekleştirilen jeolojik araştırmalar, değerli bir keşfi ortaya çıkardı. Maria Geralda bölgesinde yürütülen incelemelerde, altın yatağı bulundu.

UZMANLARDAN ÇARPICI YORUM!



Dünya basınında yer alan habere göre, bölgede açılan tek bir sondaj kuyusundan alınan örneklerde her bir ton kayaçta 11,88 gram saf altın tespit edildi. Uzmanlar, bu seviyenin madencilik sektöründe olağanüstü bir değer olduğunu vurguluyor.

Maden sahalarının birçoğunda bu oran 1–10 g/t arasında değişirken, uygulamada çoğunlukla 2 g/t seviyesinin üzerine çıkılamıyor. Bu sebeple 12 g/t’lik oran, hem dikkat çekici bir rekor hem de projeyi ekonomik açıdan cazip hale getiren bir unsur olarak görülüyor.