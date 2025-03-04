Ülkede Meclis karıştı! Meşale yakıldı, sis bombası atıldı

Sırbistan'da Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği meclis, Başbakan Milos Vucevic'in istifası, yükseköğretim kanunu gibi konuların da bulunduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı. Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi fakat parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.

SİS BOMBASI ATILDI!

Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları yaralandı.

Meclis Başkanı Brnabic, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Bir milletvekilinin daha kafasına sis bombası isabet etmesi sonucunda yaralandığını aktaran Brnabic, 2 milletvekilinin ise istifasını sunduğunu kaydetti.