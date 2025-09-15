Ülkede satılan dönerlerin 3'te 1'i döner değil!



Fransa’da gerçekleştirilen gıda denetimleri, skandalları da tek tek günyüzüne çıkardı. Ülke genelinde satılan döner kebapların önemli bir kısmının mevzuata uygun olmadığı belirlendi.



Artı33'de yer alan habere göre, Fransa Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DGCCRF) tarafından yüzlerce kebapçı ve restoranda gerçekleştirilen incelemeler kapsamında ürünlerin yaklaşık yüzde 30’unun “kebab” tanımına uymadığı ortaya çıktı.

TAVUK VE HİNDİ ETİ TESPİT EDİLDİ



Fransız mevzuatına göre kebap dilimlenmiş etten hazırlanmalı ve döner şişinde pişirilmeli gerekiyor. Ancak testlerde bazı işletmelerin yüksek oranda kıyma karışımı kullanmakla birlikte, tavuk ve hindi etini farklı oranlarda karıştırarak maliyeti düşürdüğü tespit edildi.

DGCCRF tarafından yapılan açıklamada, “Müşteri kebap siparişi verdiğinde gerçekten kebap yemeli. Yanıltıcı menüler kabul edilemez” ifadeleri yer aldı. Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletmelere, menülerini düzeltmeleri ve etiket bilgilerini güncellemeleri yönünde uyarı yapıldı.

