Ülkede turist köpeklerle ilgili önemli karar: Günlük vergi uygulanacak!

Kaynak: DHA
İtalya'nın Bolzano kentinde 2026'dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulanacağı bildirildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026'dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulayacak. Alınan kararla, "aşırı turizm'in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi. Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 avro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, yeni uygulamaya ilişkin açıklamasında, "Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır" ifadelerini kullandı.

