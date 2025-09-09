Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanacak! Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İsveç hükümeti, 2026 yılında ilk ve orta dereceli okullarda hayata geçirilecek yasak için milyonlarca dolar bütçe ayırdı.

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

okul.jpg

Mohamsson, kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti.


10 MİLYON DOLAR BÜTÇE AYIRDILAR


Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkati çeken Mohamsson, "Öğrenciler, Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

