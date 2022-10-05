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  • Kaçtı denilen Rus spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı. Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim dedi

Kaçtı denilen Rus spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı. Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim dedi

Ülkeden kaçtığı iddia edilen Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva Şanlıurfa’da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 08:15
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Ülkeden kaçtığı iddia edilen Rus spiker Yekaterina Andreyeva Şanlıurfa’da ortaya çıktı

Kaçtı denilen Rus spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı. Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim dedi
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto büyük ses getirmişti.

Kanalda editör olarak görev yapan Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında elinde “Savaşa hayır” yazılı bir pankartla canlı yayına çıkmıştı. Ovsyannikova bu eylemi ile ilgili hakim karşısına çıktı.

Protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı.

RUSYA’DAN KAÇTI İDDİASI

Önceki gün ise Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya atıldı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğruladı.

Ancak ünlü sunucu İstanbul ve ‘peygamberler şehri' olarak nitelediği Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

İddialara göre, Andreyeva, “Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim” dedi.

CANLI YAYININDA PROTESTO OLMUŞTU

Spikerle aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova, Andreyeva'nın canlı yayınında elinde bir pankartla protesto gösterisi düzenlemiş ve Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyona karşı çıkmıştı. Andreyeva yayın sırasında tepki vermemişti.

PROTESTOCU GAZETECİ DE EV HAPSİNDEN FİRAR ETTİ

RUS devlet kanalındaki eylemi yapan Marina Ovsyannikova da ortadan kayboldu. 44 yaşındaki Ovsyannikova'nın yaklaşık 2 aydır ev hapsinde tutulduğu Moskova'daki konutundan kızıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 10 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci, en çok arananlar listesine girdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya ise geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak ettiğini açıklamıştı. 

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M. T
5.10.2022 09:15
Fethiyede de Ruslar ve Ukraynalılardan geçilmiyor . Yollar, arabalar marketler bunlarla dolu . Bunlar yüzünden ev kiraları ve ev satışları tavandan yukarı çıktı .  
 
Abuzittin
5.10.2022 08:24
urfada öyle bir enerji olsaydı urfalılar şimdi uçuyordu.  
 
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