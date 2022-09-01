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Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

World Economic Forum'un yapmış olduğu araştırmaya göre ülkelerin eğitim seviyeleri açıklandı. Listenin başında eğitim seviyesi en iyi olan ülke İsviçre olarak gösterildi. İkinci sırada onu Singapur takip ederken üçüncü sıraya ise Finlandiya yerleşti. Türkiye ise listenin 99. sırasında yer aldı.

Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:37
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:45
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1/33

2/33

1- İsviçre

3/33

2- Singapur

4/33

3- Finlandiya

5/33

4- Hollanda

6/33

5- ABD

7/33

6- Katar

8/33

7- Kanada

9/33

8- Yeni Zelanda

10/33

9- Birleşik Arap Emirlikleri

11/33

10- Danimarka

12/33

11- İzlanda

13/33

12- Norveç

14/33

13- Hong Kong

15/33

14- Belçika

16/33

15- Avusturalya

17/33

16- Almanya

18/33

20- İngiltere

19/33

35- Endonezya

20/33

39- Çin

21/33

44- İtalya

22/33

52- Rusya

23/33

54- Suudi Arabistan

24/33

67- Tayland

25/33

75- İran

26/33

85- Arjantin

27/33

89- Vietnam

28/33

92- Macaristan

29/33

94- Pakistan

30/33

99- Türkiye

31/33

102- Meksika

32/33

119- Brezilya

33/33

137- Yemen

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