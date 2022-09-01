Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
World Economic Forum'un yapmış olduğu araştırmaya göre ülkelerin eğitim seviyeleri açıklandı. Listenin başında eğitim seviyesi en iyi olan ülke İsviçre olarak gösterildi. İkinci sırada onu Singapur takip ederken üçüncü sıraya ise Finlandiya yerleşti. Türkiye ise listenin 99. sırasında yer aldı.
Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:37 Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:45