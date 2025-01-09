Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı ortaya çıktı. Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki muhalif grupların Esad rejimine son vermesinin ardından geçen 1 ayda Türkiye’den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Son 1 ay içerisinde to52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklayan Yerlikaya, "2017'den beri 792 bin 625 Suriyeli evine döndü” demişti.

“SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞLERİ DEVAM EDİYOR”

“Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık” diyen Yerlikaya, “Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor” dedi.

Yerlikaya açıklamalarını şu sözlerle noktaladı, “Bu dönen Suriyeli kardeşlerimizin 9 bin 729 aile olduğunu, bu ailelerin de toplamının 41 bin 437 olduğu, geriye kalan 11 bin 185 Suriyelinin de tek giden kişilerden oluşuyor.”