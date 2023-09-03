Ülkemizde bir elmanın fiyatı 14, kilosu 49 TL. İşte yüzde 52 yüzyılı

Editör: Osmancan EROK

Ülkemizde ekonomik krizinin ne kadar derinleştiğini anlayabilmek için market etiketlerine bakmanın yeterli olduğu bu günlerde artık etiketler de sabit kalamıyor.

Bugün marketlerde belirlenen yeni fiyat yarın farklı yüzdelerle zamlanmış olarak karşımıza çıkıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz da oldukça şaşırdığı bir fiyat etiketini sosyal medya hesabından paylaştı.

Rize'de bir marketten alışveriş yaptığını belirten Saymaz, tek bir tane elmaya 14 lira 21 kuruş verdiğini ifade etti.

Elmanın kilosunun ise 49 lira olduğunu vurguladı.

Saymaz, durumu şu ifadelerle açıkladı:

Rize’de marketten tek elma aldım, tanesine 14,21 TL verdim. Elmanın kilosu 49 TL.