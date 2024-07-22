Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı

Meteorolojiden alınan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, zaman zaman çok bulutlu hava bekleniyor.
Trakya'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Rüzgarın genellikle kuzeyden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar da etkili olabilir.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor; ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK
Bazı illerde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması öngörülüyor.
Meteoroloji raporuna göre, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı kesimleri ile Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinde sağanak yağışlar bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.