Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı

Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre yeni haftada, ülkenin bir yanı kavurucu sıcaklarla diğer yanı ise sağanak yağışlarla mücadeleyle geçecek. İl il açıklandı.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 1

Meteorolojiden alınan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, zaman zaman çok bulutlu hava bekleniyor.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 2

Trakya'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 3

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 4

Rüzgarın genellikle kuzeyden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar da etkili olabilir.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 5

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor; ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 6

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Bazı illerde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması öngörülüyor.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 7

Meteoroloji raporuna göre, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı kesimleri ile Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinde sağanak yağışlar bekleniyor.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 8

Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 9
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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 10
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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 11
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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 12
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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 13
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Ülkenin bir tarafı sağanakla diğer tarafı nemle boğuşacak. Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı 14
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