Ülkenin dört bir yanında orman yangınları sürüyor

Yaz sıcaklarının etkisini artırması ve rüzgârlı havaların yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde orman yangınları art arda yaşanıyor.

Kütahya, Kocaeli, Aydın, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere birçok kentte çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

KÜTAHYA: ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine fark edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangına, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe itfaiye ekipleri hem karadan hem havadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ: YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 civarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme personeli, bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, tanker ve personelle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına karşı yoğun tedbir alındı.

AYDIN: TARIM ARAZİLERİ TEHLİKEDE

Aydın’ın Çine ilçesi Kırksakallar köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, kuru otlar ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tarım alanlarına ve orman sınırına yaklaşan yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, ancak anız yakma ihtimali üzerinde duruluyor.

İZMİR: EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, kuru zemin ve sert rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı. Zeytinlik alanlara ve bazı yazlıklara ulaşan alevler nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda helikopter ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan duman tabakası kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Yangın, İzmir’de bu yaz yaşanan 5. büyük orman yangını oldu. Ildır, Germiyan ve Urla’nın Nohutalan Mahallesi risk nedeniyle boşaltıldı.

BALIKESİR: ÜÇ İLÇEDE YANGIN ALARMI

Balıkesir’in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Burhaniye Pelitköy Mahallesi'nde arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın; Karesi’de Naipli Mahallesi kırsalı ve Ayvalık 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkiinde çıkan yangınlarla birlikte büyük bir alana yayıldı. Ekipler, yangınların kontrol altına alınması için seferber olmuş durumda.