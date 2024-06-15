Ülkenin ekonomistleri profesörleri bile güneş kremi alamıyor. Fiyatları akıl almaz seviyelere ulaştı

Güneş ışınlarına doğrudan ve uzun süreli maruz kalmak, özellikle yaz aylarında, sağlık açısından tehlikeli olabilir. Uzmanlar bu nedenle güneş kremi kullanmayı tavsiye ediyor. Ancak döviz kurundaki artışlar, güneş kremi fiyatlarını da yükseltti.

Bazı ürünlerin fiyatlarında yüzde 100’e varan artışlar görülürken, vatandaşlar "Bu fiyatlarla bu ürünleri nasıl alacağız?" diye tepki gösteriyor.

EKONOMİSTLER BİLE ALAMIYOR

Yaz aylarında hemen hemen herkesin kullanmasının büyük önem taşıdığı kremlerin fiyatları asgari ücretle çalışan ve emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşları zorlamasının yanı sıra ekonomistleri de zorluyor.

Bloomberg HT kanalında ekonomi alanında uzman konukların yer aldığı programda. Ekonomist Ege Cansen ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat arasında güneş kremlerine dair ilginç bir diyalog yaşandı.

Alışverişte eşiyle güneş kremi alamadıklarını belirten Ekonomist Ege Cansen: "Hanımla güneş kremi baktık, alamadık. 900 lira" dedi.

Ardından Prof. Dr. Asaf Savaş Akat da kendisini destekleyerek, "Aynı durumu dün ben yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Almadım" diye ekledi.

Bu konuşmanın ardından sunucudan beklenmedik şekilde: "Yanıp yoğurt süreceksiniz artık" yanıtını verdi.

İki ekonomist isim arasında geçen bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

HOLLANDA’DA PARKLARA OTOMAT KONDU

Hollanda'da cilt kanseriyle mücadele kapsamında parklara yerleştirilen güneş kremi otomatları büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu uygulamayı övgü dolu yorumlarla destekledi.

GÜNEŞ KREMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, güneş kreminin sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de kullanılması gerektiğini vurguluyor. Her bireyin cilt tipine uygun bir güneş kremi seçmesini öneren uzmanlar, düzenli kullanımın önemini vurguluyor. İşte güneş kreminin faydaları:

Cilt kanseri riskini azaltır

Güneş kremleri, cilt kanseri riskini düşürmede kritik bir rol oynar. UV ışınları cilt hücrelerine zarar vererek cilt kanserine yol açabilir. Güneş kremi kullanarak bu riski en aza indirebilirsiniz.

Erken yaşlanmayı önler

Güneş ışınları, ciltte erken yaşlanma belirtilerine (kırışıklıklar, ince çizgiler, cilt lekeleri gibi) sebep olabilir. Güneş kremi kullanımı, bu tür hasarları önlemede yardımcı olur.

Cilt tonunu eşitler

Güneş kremleri, cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Güneşe maruz kalmak, ciltte lekelenmelere ve renk değişikliklerine yol açabilir. Güneş kremi bu tür sorunları önler.

Cildin nemini korur

Güneş kremleri, cildin nem dengesini koruyarak kurumasını engeller. Güneş ışınları cildin kurumasına ve hassaslaşmasına neden olabilir.