18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor

Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 495 bin ton buğday ithalatı ihalesi açtı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:19
Takip Et

Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor. Hey gidi eski Türkiye bir zamanlar buğday deposuydu

Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor
+
Aa
-

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekmeklik buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtı.

Bloomberg’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre TMO’nun toplamda 495 bin tonluk iki ihalesinde teklifler 21 Ekim tarihine kadar toplanacak.

245 bin tonluk ilk ihale için alımların 1-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu ihalede alımların 50’şer bin tonu İskenderun ve Mersin, 25’şer bin tonu Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun, 20 bin tonu da Trabzon limanından yapılacak.

250 bin tonluk ikinci ihalenin ise teslimatları 25 Kasım-13 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu ihalede ise 50’şer bin ton İskenderun ve Mersin, 25’şer bin ton da Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanından gerçekleştirilecek.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Çifçi
18.10.2022 12:46
Tarim bakani her gun destek acıklamasi yapiyor bu destegi kim aliyor bilmem ama cifci almiyor ofise satilan bugday pirimleri yatmadi hesaba ama bakan hergun su destek yatti bu destek yatti diyor yalan  
 
Uykunun hangi evresindeyiz acaba.
18.10.2022 12:09
15 yıl evveldi hedik için malzeme lazımdı, hiç bir yerde bulamadık, o zamanda uyuyorduk, şimdide uyuyoruz. tahıl deposu patronu güneydoğuda hiçbir yerde yok neredeyse demişti.  
 
DİYENLE
18.10.2022 11:44
YASZIKLAR OLSUN BAGIM HALE GETIRİP KENDİ İLE OVÜNÜP ÜLKE BÜYÜDÜ  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
1
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
3
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
4
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
5
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
7
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
﻿Uzmanından korkutan Türk kadını ve menopoz açıklaması
﻿Uzmanından korkutan Türk kadını ve menopoz açıklaması
﻿Uzmanından korkutan Türk kadını ve menopoz açıklaması
﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti
﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti
﻿İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Spor Toto 841 milyon lira faiz gelirini nasıl elde etti
﻿Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
﻿Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
﻿Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.