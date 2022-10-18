Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekmeklik buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtı.



Bloomberg’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre TMO’nun toplamda 495 bin tonluk iki ihalesinde teklifler 21 Ekim tarihine kadar toplanacak.



245 bin tonluk ilk ihale için alımların 1-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu ihalede alımların 50’şer bin tonu İskenderun ve Mersin, 25’şer bin tonu Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun, 20 bin tonu da Trabzon limanından yapılacak.



250 bin tonluk ikinci ihalenin ise teslimatları 25 Kasım-13 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu ihalede ise 50’şer bin ton İskenderun ve Mersin, 25’şer bin ton da Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanından gerçekleştirilecek.



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