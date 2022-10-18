18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor

Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 495 bin ton buğday ithalatı ihalesi açtı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:19
Takip Et

Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor. Hey gidi eski Türkiye bir zamanlar buğday deposuydu

Ülkenin getirildiği noktaya bakın: Türkiye yine buğday ithal ediyor
+
Aa
-

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekmeklik buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtı.

Bloomberg’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre TMO’nun toplamda 495 bin tonluk iki ihalesinde teklifler 21 Ekim tarihine kadar toplanacak.

245 bin tonluk ilk ihale için alımların 1-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu ihalede alımların 50’şer bin tonu İskenderun ve Mersin, 25’şer bin tonu Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun, 20 bin tonu da Trabzon limanından yapılacak.

250 bin tonluk ikinci ihalenin ise teslimatları 25 Kasım-13 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu ihalede ise 50’şer bin ton İskenderun ve Mersin, 25’şer bin ton da Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanından gerçekleştirilecek.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
1
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
3
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
5
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
7
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.