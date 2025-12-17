Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ



Bilecik Ortaokulu öğrencilerinin 1936-1937 ders yılı hatıra fotoğrafında yer alan öğrencilerden birinin Sabri Ülker olduğu tespit edildi. Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu ekibi, bu tarihi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bilecik Kent Belleği'nin paylaştığı fotoğrafta şu ifadeler kullanıldı:"Sıradan bir günde, bugün Bilecik Belediyesi olarak hizmet veren bu tarihi binanın merdivenlerinde Bilecik Ortaokulu'nun Müdürü Halit Gürol ile öğretmenler Mürteza Gürkaynak, Leman Doymur ve Mansur Pars, öğrencileriyle birlikte objektife bakıyor.Bu hatıra fotoğrafındaki öğrencilerden Sabri Berksan, 1937'de mezun olduktan sonra İstanbul'a giderek abisi Asım Ülker ile birlikte 22 Şubat 1944'te Ülker markasının temelini oluşturacak küçük bir bisküvi imalathanesi kurar.Bugün dünyanın dört bir yanında bilinen Ülker markasının ve Yıldız Holding'in kurucusu Sabri Ülker'in hatırası, yüzlerce insanın her gün önünden geçtiği bu merdivenlerde ve tarihin izlerini taşıyan bu binada arkadaşlarıyla birlikte yaşamaya devam ediyor."