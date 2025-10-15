İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, İslambey Mahallesi Salih Sokak’ta dün akşam saat 20.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. İran uyruklu Masoud Nazari, evine sadece birkaç adım kala kimliği belirsiz bir saldırganın açtığı ateşle vuruldu.

Silah sesleri mahalleyi inletirken, Nazari göğsünden ve karın bölgesinden aldığı kurşun yaralarıyla yere yığıldı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı ancak saldırgan karanlıkta izini kaybettirdi.

Ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Nazari, acil ameliyata alındı. Doktorlar, hayati organlardaki hasarın telafisi zor olduğunu belirtti. Gece yarısına doğru tüm çabalara rağmen solunum cihazına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Nazari’nin cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Nazari, Kürt kökenli Sünni bir din adamı ve siyasi aktivist olarak biliniyordu.