Ülkesinin başkanını bilmeyen yabancı gençler vs tüm kabineyi sayabilen Türk genci

Yabancı bir sayfanın röportajını Türkçe'ye çevirip "Amerikan başkanının adını biliyor musun?" sorusuna "Nereden bileyim" gibi cevapların verildiği videoya karşılık Türk gencinin çektiği video gündem oldu. Tüm kabineyi hatta Tekel Bayileri Platformu Başkanı'na kadar bilmek zorunda kalan Türk gencinin hali ne olacak?