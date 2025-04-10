Yurt dışından gelmişti! Bir sanatçıya daha havaalanında gözaltı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alınması gündeme oturdu. Germen, dün akşam 19.30’da eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilen Murat Germen’in avukatı dosyada gizlilik kararı olduğunun söylendiğini belirtti.

"SÜREKLİ BİLGİ VE BELGE TOPLAYAN BİRİYDİ"

Eşi Sema Germen, henüz gerekçeyi öğrenemediklerini ve Çağlayan Adliyesi’nde beklediklerini ifade etti. Eşi Murat Germen için "Sürekli bilgi ve belge toplayan biriydi" diyen Sema Germen, "O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Genelde çevreyle ilgili, kent suçlarıyla ilgili çok çalışma yapıyorduk beraber. Sadece tahmin yürütüyorum" diye konuştu.