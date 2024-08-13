Ülkeye kaçak giren Türklere 128 bin lira verecekler

Türkiye'den eğitimli ve alanında uzman kişilerin yasal çalışma ve oturma izniyle Almanya'ya gelişleri sürerken, bir kesim de kaçak yollarla ülkeye girmeye devam ediyor. Kaçak Türkler ve diğer yabancılar, ilticası kabul edilmeden önce ve kabul edildikten sonra farklı miktarlarda aylık yardım alıyor.

İLK 7 AYINDA 25 BİN KAÇAK TÜRK

Gazeteci Ali Gülen'in haberine göre 2024 yılının ilk 7 ayında 25 bin 59 Türk, kaçak yollarla Almanya'ya girip iltica talep etti. Bunların birçoğu genç ailelerden oluşuyor. İltica başvurusunda bulunanlara kişi başı 465 Euro net yardım veriliyor. İlticaları kabul edilen ya da yasal korunma statüsü alanlara ise ayda kişi başına 575 Euro ödeniyor.

3 BİN 500 EURO ÖDENEK HESABINA YATIRILIYOR

Ayrıca ev kirası, yakacak yardımı ve sağlık yardımı da veriliyor. Dört kişilik bir aile, ilticaları kabul edilince net 2 bin 200 Euro nakit yardım alıyor ve kira yardımı, yakacakla birlikte 3 bin 500 Euro ödenek hesabına yatırılıyor.

Çoğu Türkiye üzerinden Almanya'ya gelen kaçak göçmenlerde ilk sırayı 61 bin kişiyle Suriyeliler aldı. İkinci sırada 26 bin 900 ile Afganlar var. Üçüncü sırada ise 25 bini aşan sayıda Türk kaçak göçmenler geliyor. Suriyeli ve Afganların iltica başvurularının yüzde 75 ile 85'i kabul ediliyor.

Türklerin iltica başvurularının ise yüzde 90'ı reddediliyor. Ama yine de Türkler geliyor ve bir şekilde bir çoğu sınır dışı edilmeden Almanya'da kalmayı başarıyor.

Göçmenlere ödenen yardımlar, işsizlere verilen Halk Parası'nın yüksekliği hükümette büyük tartışmalar çıkarıyor. Hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), enflasyonun düştüğünü, fiyatların indiğini ve insanları tembelliği sevk eden yüksek yardımların artık düşmesi gerektiğini savunuyor. Buna ana muhalefet de destek veriyor.