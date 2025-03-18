Ülkeyi terk etmişti! Ceyda Ateş Donald Trump'ın evinde görüldü

Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Ateş şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

Eşi ve kızı ile Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy ile çektiği videolarla adından söz ettiriyor.

PEŞ PEŞE YAYINLADI

Ceyda Ateş şimdi de eşi ile birlikte Donald Trump'ın evindeki davete katıldı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından "ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davetten fotolar" diyerek peş peşe kareler yayınladı.

Çiftin, Dald Trump'ın Palm Beach'teki malikanesinden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.