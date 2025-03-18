Ülkeyi terk etmişti! Ceyda Ateş Donald Trump'ın evinde görüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülkeyi terk etmişti! Ceyda Ateş Donald Trump'ın evinde görüldü

Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum'da Hande karakteri ile hafızalara kazınan Ceyda Ateş evlendikten sonra ülkeyi terk etmişti. Ekranlardan uzak duran Ceyda Ateş Donald Trump'ın evindeki davette ortaya çıktı.

Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Ateş şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

Eşi ve kızı ile Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy ile çektiği videolarla adından söz ettiriyor.

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PEŞ PEŞE YAYINLADI

Ceyda Ateş şimdi de eşi ile birlikte Donald Trump'ın evindeki davete katıldı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından "ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davetten fotolar" diyerek peş peşe kareler yayınladı.

Çiftin, Dald Trump'ın Palm Beach'teki malikanesinden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.

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