Ülkü Ocakları Başkanı’ndan kahraman albaya ölüm tehdidi! Sinan Ateş detayı…

Sinan Ateş’in cinayet davasındaki sanıklardan biri olan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, açılım tiyatrosunun baş mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren Emekli Albay Orkun Özeller’i ölümle tehdit etti.

BAHÇELİ: PKK BU SORUMLULUĞU ÜSTLENMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidara yakın Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda açılım tiyatrosuna dair değerlendirmelerinde, "Barışın tek kanadı Öcalan tarafından gerçekleştirilmiştir. Barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Türkiye'nin meselesi huzurdur, barıştır. Herkese sorumluluk düşüyor. PKK bu sorumluluğu üstlenmiştir, Türkiye'deki yasal partiler de en az PKK kadar sorumluluk almak zorundadır” ifadelerini kullanmıştı.

“SİLAH BIRAKTIĞINI SÖYLEYEN SAHTEKARDIR”

Emekli albay Orkun Özeller ise Bahçeli’nin bu açıklamalarına sert tepki göstermişti. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmadığının altını çizen Özeller, “PKK terör örgütünün silah bıraktığını söyleyen sahtekardır, halen devam eden dron saldırılarına sesini çıkarmayan Mehmetçik düşmanıdır. Madem PKK silah bıraktı hadi gidelim Metina’da Gara’da dolaşalım. Sahtekarlar sizi” şeklinde tepki çekti.

Bahçeli çok değer verdiği Apo pçne çağrı yapıp meclise davet edince, ben de kendisine terörist sevici demiştim. Bu sözümden dolayı rahatsız olmuş ve benden şikayetçi olmuştu. Cumhuriyetin savcısı da kovuşturmaya yer olmadığına hükmetmişti.

Sayın savcımızın ne kadar doğru bir…

“BAŞINA HER ŞEY GELEBİLİR”

Özeller’in bu sözleri ise inan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’ı rahatsız etti. Kılıç, 1993 yılında başladığı askeri kariyerinde önemli görevlerde yer alan kahraman albay Orkun Özeller’i ölümle adeta tehdit etti. “Başına her şey gelebilir” diyerek tehdit eden Kılıç, “Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durması toplumun huzur ve sükunun sağlanması açısından çok mühimdir yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır” dedi. Paylaşım sonunda ise Kılıç, “Seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır” şeklinde eleştiri dozunu aştığı görüldü.

Bu kuduz itin başına her şey gelebilir.

Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durması toplumun huzur ve sükunun sağlanması açısından çok mühimdir yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır.



Yoksa her neredeyse bulup bu piçi seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır!

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

1993 yılında başladığı askeri kariyerinde Harp Okulu'nu tamamlayarak özel kuvvetlerde görev alan Özeller, sadece askeri başarıları değil, aynı zamanda 10 Mayıs 2017'deki İncirlik ABD Üssü'nde gerçekleşen bir törende gösterdiği onurlu duruşla da hafızalarda yer edinmişti. Türk askerinin onurunu en üst düzeyde koruma prensibine bağlılığını sergileyerek YPG ile işbirliği gerekçesiyle aldığı ödülü reddeden Orkun Özeller, ülkenin gurur kaynaklarından biri olmuştu.