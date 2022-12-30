Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı'na silahlı saldırı. Hayatını kaybetti

Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Cuma Namazı sonrası motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA’nın haberine göre Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi..Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Sinan Ateş kimdir

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu.

Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.

Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.