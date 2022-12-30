30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı'na silahlı saldırı. Hayatını kaybetti

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı'na silahlı saldırı. Hayatını kaybetti

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı. Başından vurulan Sinan Ateş'in öldüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:18
Takip Et

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı'na silahlı saldırı. Hayatını kaybetti

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı'na silahlı saldırı. Hayatını kaybetti
+
Aa
-

Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Cuma Namazı sonrası motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 

AA’nın haberine göre Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi..Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

 

Sinan Ateş kimdir

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu.

Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.

Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Orhun
30.12.2022 15:33
Allah rahmet etsin. Hem de mubarek bir günde. Vay alçaklar vay. Failinin mutlaka bulunarak arkasında kimler var ortaya çıkarılmalı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.