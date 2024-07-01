Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Sinan Ateş davasında. Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili dava bugün başladı.

Ankara’daki Sinan Ateş davasına katılanlar arasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanları Atila Kaya, Suat Başaran, Hakan Ünser ve Alişan Satılmış da yer aldı.

Sinan Ateş davasına Ülkü Ocakları’nın eski başkanlarının da gitmesi Ülkü Ocakları’nda rahatsızlığa neden oldu.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, sosyal medyadan dört ismin mahkeme salonundaki görüntüsü paylaşıp "Konu Ülkücü harekete kumpas kurmak olunca tüm bozguncular, başı bozuklar, mankurtlar birleşmiş…!" dedi.

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir de dört eski genel başkan için "Ne kadar hain, davasına ihanet eden varsa orda, yazıklar olsun şeytan suratlı müsfetteler!!" ifadelerini kullandı.