Ülkü ocakları sanatçısından Bahçeli açılımına türkülü destek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni açılım sürecinde son olarak terör örgütü PKK’nın silahları yaktığı tiyatro perdesiyle devam etmişti. Bahçeli’nin başlattığı süreç devam ederken ülkü ocakları sanatçıları arasında yer alan Ali Kınık "Terörsüz Türkiye" süreci için türkü besteledi.
Sanatçı Ali Kınık'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik "Kardeşlik" temalı bir türkü istedi. Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü" Ali Kınık tarafından bestelendi ve seslendirildi.
Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü"nün Ali Kınık tarafından bestelendiği ve seslendirildiği aktarıldı.
Türküde şu sözler yer aldı:
Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara