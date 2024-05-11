Ülkü Ocakları yöneticisinden skandal Sinan Ateş paylaşımı. 'Bir de ölüsü başımıza dert oldu'

Kaynak: Haber Merkezi
Ülkü Ocakları yöneticisinden skandal Sinan Ateş paylaşımı. 'Bir de ölüsü başımıza dert oldu'
Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili “Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu" şeklinde paylaşım yaptı.

Ankara’da 2022 yılında silahlı saldırı sonucu eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ölmüştü. Tutuklu 22 sanık hakkında iddianameler tamamlanmıştı.

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Avukat Emirhan Sallıtepe, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak, “Hedef gösteren hedef olur” notunu düşmüştü.

Şimdi bir tehdit de Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak’tan geldi.

Albayrak Sinan Ateş ile ilgili tehditli bir mesaj paylaştı. Albayrak açıklamasında “"Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu. Soba başında elinde tespihle racon pozları keserken kimse Sinancı değildi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Terkoğlu da Albayrak’ın paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi. Terkoğlu

“Konuşursam kimse rahat oturamaz' diyerek istifa edip yurtdışına giden, sonra Olcay Kılavuz tarafından ikna edilerek geri getirilen Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dün aşağıdaki mesajı paylaştı.” şeklinde not paylaştı.

NELER OLDU?

Ankara Çankaya’da 20 Aralık 2022’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in cinayetinde Motosikleti Vedat Balkaya’nın kullandığı cinayeti de Eray Özyağcı’nın işlediği tespit edilmişti.

Sorupşturma kapsamında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem tutuklandı.

22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almamıştı.

Öte yandan Sinan Ateş cinayeti tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı yayılmıştı.

Sadece cinayetten önce değil sonra da kullandığı ortaya çıkmıştı.

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