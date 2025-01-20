“Ülkü ocaklarındaki gençlere ‘Öcalan’ öldü demişler” Ümit Özdağ açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Basından Sorumlu Başdanışmanı Çınar Coşkundere’nin Antalya ilçe Ülkü Ocaklarından birisinin başkanı ile konuştuğunu, Ülkü Ocakları başkanının Coşkundere’ye bebek katili Öcalan’ın öldüğünü, bu nedenle Bahçeli’nin Öcalan çağrısı yaptığını söylediğini öne sürdü.

İddiaya göre ilçe Ülkü Ocakları başkanlarından olan kişi, Coşkundere’ye Öcalan’ın yeni resimlerinin değil eski resimlerinin yayınlandığını da ifade etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda şunları söyledi,

“Çınar Çoşkunserçe Türk basınının duayen isimlerinden birisidir. 12 Eylül öncesi ve sonrasında ülkücü hareket içinde olmuştur. Yıllarca TBMM’de parlamento muhabiri olarak görev yapmıştır. Halen benim basından sorumlu başdanışmanımdır. Bugün Antalya’da mitingde birlikte idik. Miting sonrasında bir akrabası ve onun arkadaşları ile yemeğe gitmişler. Yemekte Antalya ilçe Ülkü Ocaklarından birisinin başkanı varmış. Sohbet etmişler.

Şimdi sözü Çınar Çoşkunserçe’ye bırakıyorum:

“OCAK'LARDAKİ APO YALANI”

Güney'deki bir Büyükşehrimizin büyükçe bir ilçesinin Ülkü Ocakları Başkanı ile uzunca bir sohbet ettik. Anlattıklarına güleyim mi üzüleyim mi bilemedim.

Başkana, Bahçeli'nin " Apo çıkışı" hakkında ne düşündüğünü sordum. Hiç tereddüt etmeden, " Abi, Apo p*çi öldü. Bunu açıklamıyorlar. 2 ay sonra açıklayacaklar. Bu süreçte genel başkan (Devlet Bahçeli) böyle bir açıklama yaptı. Yeni resmini yayınlamıyorlar, eski resmini yayınlıyorlar" cevabını verdi.

Vah Türkiyem vah. Gençlerimizi, Ülkü Ocaklarındaki çocuklarımızı nasıl kandırıyorlar.”

Sevgili ülkücü gençler, bu yalanlara inanmayın. Ne planlandığını anlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukuk danışmanı Mehmet Uçum’un x’lerini okuyun.

Siyasi gerekçe ile münakaşa edemeyenlerin ahlaksızca iftiralarına inanmayın. Devleti ve milleti değil kişisel menfaatlerini savunmak için siyaset yapanlara inanmayın.

Yunus Emre Enstitü’sünde kimin yolsuzluk yaptığını unutmayın. Bu yolsuzluğu AKP iktidarının bile gizleyememesi üzerinde düşünün. Siz tebaa değil yurttaşsınız. Bunu unutmayın.”

Çınar Çoşkunserçe Türk basınının duayen isimlerinden birisidir. 12 Eylül öncesi ve sonrasında ülkücü hareket içinde olmuştur. Yıllarca TBMM’de parlamento muhabiri olarak görev yapmıştır. Halen benim basından sorumlu başdanışmanımdır. Bugün Antalya’da mitingde birlikte idik.… — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 19, 2025

Çınar Coşkundere, ilçe Ülkü Ocakları başkanlarından biri ile yaptığı konuşmayı da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Coşkundere'nin paylaşımı,