Ülkücü camianın acı kaybı: MHP’li Ceyhun Demirakın’a son veda!

MHP'de uzun süre yöneticilik yapmış ve bir dönem Karesi MHP İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş 46 yaşındaki evli, iki çocuk babası Ceyhun Demirakın’ın vefatı, ailesi, yakınları ve dava arkadaşları başta olmak üzere ülkücü camiada derin üzüntü yarattı.

Merhum Demirakın’ın cenazesi, öğle namazını takiben Zağnospaşa Camii’nde kılındı. Cenaze namazına MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Tanrıoğlu, MHP Karesi İlçe Başkanı Mustafa Bilsem, Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve akrabaları katıldı.

Cenaze namazı sonrası Ceyhun Demirakın, Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.